Stephane Antiga, trener Developresu Rzeszów po meczu z Lokomotiwem Kaliningrad: Nasza drużyna nie boi się nikogo

„Rysice”, jako pierwsze w tym sezonie ograły Lokomotiw, który w lidze rosyjskiej jest niepokonany. Można mieć zastrzeżenia do gry zespołu z Rosji, który zaprezentował się znacznie poniżej swojego poziomu, ale trzeba pochwalić drużynę z Podkarpacia, że potrafiła to wykorzystać. Każda z siatkarek rzeszowskiej drużyny wykonała na piątkę swoje zadania. Nawet gdy z parkietu na chwilę schodziła Katarzyna Wenerska i Bruna Honorio, która była w tym meczu liderką zespołu, to nie spadała jakość w zespole, bo zmienniczki: IzabelaRapacz i Julia Bińczycka nie radziły sobie równie dobrze.