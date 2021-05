Strażacy z 19 jednostek OSP na Podkarpaciu odebrali promesy na zakup nowych samochodów [ZDJĘCIA]

PiS zaprezentowało nowy program - Polski Ład. W nim obniżka podatków, dodatkowe wsparcie dla rodzin, program inwestycji infrastrukturalnych

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przesunięcie II progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł, gwarancja 100 tys. zł wkładu własnego przy zakupie mieszkania, zwolnienie emerytur do 2,5 tys. zł od podatku, zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2023 roku – to niektóre z nowych propozycji programowych, jakie w sobotę 15 maja zaprezentowali liderzy Zjednoczonej Prawicy, podpisując jednocześnie deklarację o współpracy.