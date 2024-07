Strażak Justyna Cichocka z Przemyśla Mistrzynią Polski i Europy

Podczas trzydniowych zawodów w Toruniu, Justyna Cichocka z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu zdobyła tytuły Mistrzyni Polski i Mistrzyni Europy w formule FireFit. Jej imponujące osiągnięcia wzbudziły ogromne emocje i zachwyt.

Mistrzostwa Polski FireFit

W pierwszym dniu zawodów, Justyna Cichocka osiągnęła rekordowy czas 2:23, choć została obciążona karą 2 sekund. Mimo to, udało jej się zdobyć tytuł Mistrzyni Polski, co stanowiło wspaniały początek zawodów. Dodatkowo, w sztafecie mixed, Cichocka również zdobyła pierwsze miejsce, co podkreśliło jej wszechstronność i niezwykłe umiejętności.

Tytuł Mistrzyni Europy i rekord życiowy

Trzeci dzień zawodów okazał się niezwykle emocjonujący i pełen wydarzeń. Justyna Cichocka poprawiła swój rekord życiowy, uzyskując czas 2:15 i zdobyła tytuł Mistrzyni Europy w kategorii W18 (od 18 do 30 lat). W rywalizacji open kobiet, zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Mistrzyni Świata z Norwegii. To osiągnięcie potwierdziło jej wysoką formę i determinację w dążeniu do perfekcji.

Sukcesy w tandemie i nowy rekord Polski

W tandemie mixed, Justyna Cichocka i Konrad Kuchnik zdobyli trzecie miejsce w Europie, co podkreśliło jej zdolność do pracy zespołowej na najwyższym poziomie. Kolejny rekord Polski kobiet w formule FireFit, który ustanowiła, potwierdził, że jest jedną z czołowych zawodniczek w tej dyscyplinie.

Zawody strażaków to widowisko na najwyższym poziomie. Biegną i biorą 19 kilogramowy pakiet wężowy przez ramię, wbiegają po schodach na wieżę, zrzucają pakiet, chwytają linę i wciągają drugi pakiet wężowy na samą górę wieży. Następnie zbiegają na dół i chwytają 4 kilogramowy młot. Uderzają w ciężar znajdujący się w suwnicy, raz po razie, szybko i rytmicznie. Odkładają młot, robią slalom, chwytają prądownicę z napełnionym wodą odcinkiem węża i biegną z nim do bramki, otwierają prądownicę i strumieniem wody strącają cel. Chwytają 80 kilogramowego manekina i idąc tyłem przeciągają go przez 30 m, aż do mety.

