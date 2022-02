Strefa Kultury. Instytut Muzyki UR to miejsce dla ludzi z pasją [WIDEO]

Pod okiem wykwalifikowanej kadry studenci mają możliwość uczenia się na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka oraz jazz i muzyka rozrywkowa. Studia to przede wszystkim ludzie, tutaj wśród artystów można znaleźć wiele barwnych i interesujących postaci, którzy na co dzień są sobie bliscy jak rodzina.

Studia muzyczne, to nie tylko nauka. Jest to również szansa wzięcia udziału w wielu ciekawych projektach. Studenci występują nie tylko na deskach Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Uczestniczyli m.in. w trasie koncertowej „Lord of the Rings”, gdzie stali się żywą częścią wyświetlanego filmu „Władca Pierścieni”.