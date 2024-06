Studenci PANS w Jarosławiu zajęli 3. miejsce w Akademickich Mistrzostw Menedżerskich w Warszawie [ZDJĘCIA]

Zespół Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu wystąpił w składzie:

Kamil Biskup,

Kamila Głowacz,

Adam Dusza

z opiekunem dr Anną Miarecką. Ich wirtualne agencja interaktywna nazywała się Łeptechwile.

Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie to dla studentów okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia biznesowego. Wielki finał poprzedziła pięciotygodniowa rozgrywka eliminacyjna, do której przystąpiła rekordowa liczba 195 zespołów z 86 uczelni z całej Polski.