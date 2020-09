Superpuchar Mistrzów Polski w Arłamowie: Asseco Resovia poległa w starciu z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Rzeszowianie świetnie rozpoczęli to spotkanie, byli skuteczni w przyjęciu i ataku, ale prawdziwą bronią Asseco Resovii była zagrywka. Niestety im dalej w las, tym lepiej i skuteczniej zaczęli grać rywale z Kędzierzyna-Koźla i to oni zameldowali się w niedzielnym finale, a ekipa z Podkarpacia wraca do Rzeszowa.