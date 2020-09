Superpuchar Mistrzów Polski w Arłamowie: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała w finale PGE Skrę Bełchatów

– Pokazaliśmy, na co nas stać – mówił po meczu środkowy kędzierzynian Jakub Kochanowski, który przed sezonem przeszedł do ZAKSY właśnie z Bełchatowa. – Gra przeciw byłemu klubowi wywołuje dodatkowe emocje, ale bez jakiejkolwiek złej krwi. Chcemy grać naszą najlepszą siatkówkę i cieszymy się, że to się nam udaje. Zdobycie Superpucharu na pewno doda nam sił w walce o kolejne trofea.