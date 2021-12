Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał we własnej hali lidera GKS Tychy

W meczu z GKS-em trener Sokoła Dariusz Kaszowski nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Bartosza Czerwonki i Rafała Kulikowskiego, ale na parkiecie nie było widać, że łańcucianie grają w ósemkę. Początek jeszcze należał do gości, ale sokoły szybko się napędzały i były skuteczne pod koszem rywala. W I kwarcie niesamowitą partię rozgrywał Filip Struski, który gdy tylko przymierzył do kosza, to trafiał. Koledzy też niewiele mu ustępowali i miejscowi wypracowali sobie 11 punktów przewagi. Na początku kolejnej odsłony GKS zaczął troszkę gonić, ale Sokół na zbyt wiele gościom nie pozwolił i po "trójce" Jacka Jareckiego znowu zaczął uciekać. W tej kwarcie wyróżniającą się postacią był z kolei Jarecki, który podobnie jak wcześniej Struski trafiał praktycznie z każdej pozycji. Warto dodać, że w pierwszej połowie Sokół rzucił aż 61 punktów!