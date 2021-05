Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut przegrał w czwartym półfinale z zespołem Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk

Mecz nie zaczął się dobrze dla łańcucian - zawodnicy trenera Dariusza Kaszowskiego byli nieskuteczni w ataku, a punktowali za to goście i wyszli na prowadzenie 6:0 po trzech minutach meczu. Później było trochę lepiej z wykańczaniem akcji w Sokole, ale mimo wszystko to było za mało, by zmniejszyć straty i Czarni pierwszą odsłonę zakończyli z 7-punktową przewagą. W drugiej kwarcie Sokół zagrał trochę lepiej, ale nie na tyle dobrze, by zmniejszyć znacząco dystans do gości, którzy wydawali się kontrolować sytuację na parkiecie. Po pierwszej połowie Czarni wypracowali sobie 11 punktów przewagi.

Trzecia kwarta nie zwiastowała wielkich zmian. W końcówce jednak miejscowi pokazali, że nie zamierzają tanio skóry sprzedać. Na niespełna trzy minuty przed końcem tej części gry Małgorzaciak trafił za trzy i zrobiło się już 50:53. Następnie dwa rzuty wolne wykorzystał Czerwonka i do odrobienia pozostał tylko punkt. Wtedy kolejną "trójkę" dołożył Małgorzaciak i sokoły po raz pierwszy w tym meczu objęły prowadzenie. Czarni odpowiedzili jeszcze celnym rzutem Musiała i przed ostatnią kwartą na tablicy widniał remis 55:55. Początek finałowej odsłony był bardzo wyrównany i raz jedna, a raz druga drużyna była na prowadzeniu. Dopiero dwie minuty przed końcem Czarni zdołali wypracować sobie 5 punktów przewagi po trafieniach Musiała (za dwa i trzy). Później ten sam zawodnik trafił jeszcze rzut wolny i ostatecznie goście wygrali 81:76, co dało im awans do finału.