Sylwestrowe pokazy „Okna na parlament” w teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Sylwestrowe pokazy „Okna na parlament” odbędą się o godz. 18 i 21.30. Spektakl, którego oficjalną premierę zaplanowano na 8 stycznia 2022 przedpremierowo będzie można zobaczyć także 30 grudnia oraz 2, 5 i 7 stycznia.

Bilety na spektakle można nabyć w kasach teatru oraz na stronie www.teatr-rzeszow.pl

„Okno na parlament” (Out of Order) to arcydzieło współczesnego mistrza farsy, angielskiego dramaturga Raya Cooneya. Na rzeszowskiej scenie wyreżyserował je Marcin Sławiński, znany naszej publiczności z inscenizacji cieszących się ogromną popularnością tytułów „Szalone nożyczki” i „Kolacja dla głupca”. Szalone tempo, barwne postaci i zaskakujące zwroty akcji gwarantują spełnienie oczekiwań wszystkich fanów tego gatunku.

Richard Walley, człowiek sukcesu, minister w rządzie Davida Camerona, wybiera się na całonocną debatę w Izbie Gmin. To wersja oficjalna, bo w rzeczywistości wynajęty na koszt rządu hotelowy pokój, którego okna wychodzą wprost na brytyjski parlament, ma posłużyć za miłosne gniazdko dla niego oraz atrakcyjnej sekretarki szefa opozycji. Scenariusz upojnej nocy przerywa nagły incydent natury kryminalnej. Zagrożony kompromitacją minister podejmuje karkołomną próbę uratowania sytuacji i uniknięcia skandalu. Jego misterne zabiegi torpeduje plejada przezabawnych bohaterów, od hotelowej obsługi aż po zazdrosnych małżonków.