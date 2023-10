Szef MON w Nowej Dębie: W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze; mamy nowoczesne uzbrojenie, nowe jednostki wojskowe [ZDJĘCIA]

W środę na poligonie w Nowej Dębie, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podsumował działania rządu na rzecz rozwoju Wojska Polskiego.

"W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze, czego dowodem jest nowoczesna broń, która w ostatnim czasie trafiła na wyposażenie armii. Jeżeli dodamy do tego, budowane przez nas – szczególnie na wschód od Wisły - nowe jednostki wojskowe i tysiące młodych ludzi, którzy decydują się na wstąpienie do Wojska Polskiego to w rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie" – mówił szef MON.

Jak dodał, odpowiedzią na zagrożenia współczesnego świata jest silna armia. Wskazał, że tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna przypomina II wojnę światową. "Nie są to żadne manewry, a regularna wojna. Atak hybrydowy, który został przypuszczony na Polskę dwa lata temu i nadal trwa z terytorium Białorusi. Nowe zagrożenie w postaci konfliktu w Izraelu, który z pewnością spowoduje wzmożony szturm imigrantów do Europy. Odpowiedzią na to wszystko jest silne Wojsko Polskie" – podkreślił Błaszczak.