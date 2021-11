Sześć goli w Rzeszowie. Apklan Resovia straciła punkty z Odrą Opole w ostatniej minucie

Kilka godzin przed meczem klub z Rzeszowa poinformował o zakażeniach koronawirusem w drużynie. Dlatego rzeszowianie wyszli do tego spotkania bez kilku graczy.

Mimo to Resovia świetnie zaczęła to spotkanie. Ze swojej połowy długim podaniem popisał się Wasiluk, które trafiło o Hebla. Ten ograł jednego z obrońców i będąc sam na sam z bramkarzem Odry, pewnie trafił do siatki rywala.

Nikt nie przypuszczał, że kilka minut później na prowadzeniu będą goście. Najpierw płaskim strzałem z pola karnego Pindrocha pokonał Maciej Wróbel, a chwile potem po akcji prawą stroną niepilnowany w polu karnym Czapliński dopełnił formalności.

Do końca pierwszej połowy bramki już nie padły, ale nie brakowało ku temu okazji. Zarówno jedni, jak i drudzy mieli szansę na podwyższenie swojego dorobku. W 28. minucie tuż nad poprzeczką z dystansu strzelał Jaroch, precyzji zabrakło również Heblowi po podaniu Mikulca.