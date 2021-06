Sześciu kolejnych graczy opuściło SPR Stal Mielec

Do tej dwójki w ostatnich dniach dołączają Mateusz Flon, Dzianis Krycki, Ramon Oliveira, Tomasz Mochocki i Goran Andjelić. Zespół opuści też wychowanek Krystian Witkowski. Bramkarz ten ma za sobą bardzo dobry sezon i od przyszłego będzie w ekipie wicemistrza Polski Orlen Wiśle Płock. Klub od piątku zacznie przedstawiać nowe twarze w swoim klubie.

Najdłużej związany z klubem był Mochocki. Pojawił się w Stali w 2017 roku i był to dla niego powrót do miasta nad Wisłoką. Witkowski, to z kolei wychowanek Stali, który w pierwszym zespole był od 2018 roku. W 2019 roku do Mielca dotarł Goran Andjelić.