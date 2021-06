Szesnastu świetnych zawodników, a tylko sześć miejsc w finale. Kibice z Krosna będą zaciskać kciuki za "swoich" - Musielaka i Szczepaniaka

Nasi reprezentanci będą mieli rywali z wysokiej półki z Januszem Kołodziejem z Fogo Unii Leszno, czterokrotnym mistrzem kraju i Jarosławem Hampelem, dwukrotnym wicemistrzem świata z Motoru Lublin. Uzasadnionych aspiracji do awansu do leszczyńskiego finału nie ukrywają Kacper Woryna z Eltrox Włókniarza Częstochowa oraz Przemysław Pawlicki z ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz. Nikt, zwłaszcza juniorzy Motoru - Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak, czy Bartłomiej Kowalski z Włókniarza, nie przyjechał dziś do Krosna bez wiary, że nie dostanie się do finału. To zapowiada duże widowisko; oby z happy endem dla Szczepaniaka i Musielaka. Ten drugi nie owija w bawełnę i mówi: - Celuję w awans, gdyż dawno mnie nie było w finałowej stawce. Trzeba będzie wygrać ze trzy wyścigi i przywozić punkty w pozostałych. Awansuje tylko sześciu zawodników więc wyzwanie jest konkretne.