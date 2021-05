Szkoły średnie z Podkarpacia nowościami kuszą absolwentów ósmych klas Beata Terczyńska

Krzysztof Kapica

Technicy: stylista, robotyk, spawalnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, klasa celno-skarbowa albo wizażu i stylizacji, czy innowacja programowanie gier i e-sport. To tylko niektóre z nowości, którymi szkoły średnie chcą przyciągnąć do siebie tegorocznych absolwentów ósmych klas. Rekrutacja do liceów, techników i "branżówek" startuje 17 maja.