Szymon Bajor z ArtFight Rzeszów z pasem FEN. Bartosz Szewczyk pokonany przed czasem. Piękny gest rzeszowianina [WIDEO]

Choć Szewczyk przeszedł do kategorii ciężkiej z półciężkiej, to i tak miał nad Bajorem przewagę wzrostu. To pomagało mu na początku walki, kiedy ta toczyła się w stójce. Z czasem jednak rzeszowianin postanowił przenieść ten pojedynek do parteru i zrobi to dość łatwo. Właśnie w tej płaszczyźnie Bajor kończył ostatnimi walki przed czasem bardzo często. Łącznie w pierwszej rundzie Szymon trzy razy obalił rywala, któremu dwa razy udało się mu wyjść z opresji, a za trzecim atak przerwał gong.

Druga runda toczyła się już całkowicie pod dyktando Bajora. Po kilkudziesięciosekundowej wymianie w stójce rzeszowianin znów obalił swojego przeciwnika i tym razem go już z parteru nie wypuścił, zasypując go co chwilę gradem ciosów. Będący w beznadziejnej sytuacji Szewczyk, chcąc uniknąć kolejnych uderzeń, skręcił się plecami do Bajora, a ten z miejsca to wykorzystał zaciskając rękę na jego szyi. Z tego uchwytu zawodnik z Otwocka się już nie uwolnił, "odklepał" i sędzia zakończył starcie.