Tauron Liga: Developres Bella Dolina Rzeszów pokonał u siebie Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Łatwo jednak nie było

Niestety "Rysice" przespały pierwszą partię, co wykorzystały bydgoszczanki. Postawiły wszystko na jedną kartę, ryzykowały na zagrywce, a że popełniały przy tym stosunkowo mało błędów, to ich przewaga, co chwilę się powiększała. Rzeszowianki największy problem miały w przyjęciu. W całej partii tylko 19 procent serwisów Pałacu była przyjętych pozytywnie. To dawało okazję dla rywalek na wyprowadzanie udanych kontr. Po autowym ataku Bruny Honorio było już 10:17. Chwilę potem na parkiecie pojawiła się witana owacjami Marta Krajewska, która po blisko dziewięciu miesiącach w końcu zagrała w meczu ligowym. Niestety w tej partii "Rysice" się już nie podniosły.