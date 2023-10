Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza na koncert zespołu Wieża Bajzel

„Poezja w teatrze” to formuła zainicjowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie we współpracy z działającym na Podkarpaciu środowiskiem poetyckim. Poprzednie wydarzenie w ramach projektu - „Loteryjka u Pani Wisławy”, który odbył się w Rzeszowskich Piwnicach, zorganizowano z myślą o miłosnikach poezji Wisławy Szymborskiej.

Teraz czas na kolejne wydarzenie. 21 października Siemaszkowa zaprasza na występ zespołu Wieża Bajzel, który odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego 51. To niesamowite kobiece trio: Miruna Chypś (wokal, synth), Aleksandra Siemieniuk (gitara), Katarzyna Garncarek (gitara, chórek) – łączy na scenie porządek z bajzlem, plus z minusem oraz dżing z dżangiem, bo czują, że na styku gatunków dzieją się najciekawsze rzeczy.

- Każda z naszych piosenek powstawała w innych okolicznościach i każdą jesteśmy w stanie zagrać na różne sposoby: cicho i głośno, akustycznie i elektrycznie, analogowo i elektronicznie. Gramy to, co lubimy, nie to co trzeba. Staramy się, żeby piosenki mówiły o czymś – mówią członkinie zespołu.