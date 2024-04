Teatralny Speed Dating. W „Siemaszce” rusza 6. edycja Sceny Nowej Dramaturgii OPRAC.: Urszula Sobol

Efekty prac twórczych duetów, które realizować będą swoje projekty w ramach tegorocznej edycji Sceny Nowej Dramaturgii będzie można oglądać już 7 kwietnia o godz. 16:00 w Szajna Galerii Materiały prasowe

Scena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane. Kierowana jest do pisarzy, dramaturżek, poetów, scenarzystek i reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru oraz do reżyserów i reżyserek teatralnych, którzy zjeżdżają się do Rzeszowa z całej Polski, gdzie podczas Teatralnego Speed Datingu łączeni są w pary. W ciągu niespełna kilkudziesięciu godzin powstaje koncepcja spektaklu.