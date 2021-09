Tim Soerensen i Seweryn Orgacki nadal przebywają w szpitalach. Wracają do zdrowia, a wkrótce do domów

- Na szczęście nie mam złamań. Lekarze nakazali jednak, aby za kilka dni zrobić kontrolne badania, by upewnić się, że wszystko jest w porządku i że będę mógł wrócić do domu. Jestem w dobrych rękach. Wrócę na motocykl, gdy tylko poczuję się lepiej i pozwolą mi na to lekarze - napisał żużlowiec 7R Stolaro Stali na swoim profilu na Facebooku.

Soerensen startujący w polskiej lidze w barwach 2-ligowej 7R Stolaro Stali Rzeszów, w piątkowym finale w Bydgoszczy podczas biegu Duńczyków z parą Szwecji zahaczył o koło Alexandra Woetnina i z impetem uderzył w bandę. Na domiar złego został jeszcze uderzony motocyklem. Został przetransportowany karetką do szpitala, w którym znajduje się do dziś.

Seweryn Orgacki w drugim wyścigu rewanżowego półfinałowego meczu w Krośnie starał się wyprzedzić jadącego na trzecim miejscu Alana Szczotke, ale uderzył w tylne koło zawodnika Wybrzeża, groźnie upadł i uderzył w bandę. Wypożyczony do Wilków z GKM Grudziądz junior został odwieziony do szpitala w Krośnie. Pierwsze podejrzenia mówiły, że zawodnik przegryzł sobie język, ale wygląda na to, że te informacje nie potwierdziły się. Zawodnik jeszcze w sobotę został przewieziony do szpitala w Rzeszowie. Nie ma złamań. W dalszym ciągu przebywa w szpitalu na obserwacji. Dziś miał go odwiedzić prezes Wilków Grzegorz Leśniak. Najprawdopodobniej w poniedziałek ten młody żużlowiec może opuścić rzeszowski szpital.