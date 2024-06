TOP 15 najmniejszych wsi na Podkarpaciu. Tu mieszka mniej niż 10 ludzi [RANKING]

Najmniejsze wsie na Podkarpaciu

Która miejscowość na Podkarpaciu jest uznawana za najmniejszą? Według statystyk mieszka w niej tylko jedna osoba. Dojazd do tej praktycznie już opustoszałej osady jest trudny, a zwykłym samochodem osobowym wręcz niemożliwy, ponieważ do tej wsi nie prowadzi żadna utwardzona droga. By tu trafić, trzeba przemierzyć pieszo trzy kilometry kamienistą i błotnistą drogą lub skorzystać np. z terenówki.