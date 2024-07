Tragedia w Bieszczadach. Samochód porwany przez nurt potoku, kierowca nie żyje

AKTUALIZACJA godz. 18.45

Zmarły to 71-latek, mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego. Do dramatu miało dojść w miejscu, gdzie okoliczni zmotoryzowani na co dzień pokonują potok, chcąc przedostać się z jednej jego strony na drugą. Poniedziałkowego popołudnia, woda była jednak mocno wezbrana - po intensywnych opadach deszczu.