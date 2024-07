Trasy nordic walking w woj. podkarpackim. Gdzie warto się wybrać w weekend 6 - 7 lipca. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. podkarpackim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. podkarpackim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 atrakcyjne ścieżki nordic walking w woj. podkarpackim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 lipca w woj. podkarpackim ma być od 13°C do 26°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 lipca w woj. podkarpackim ma być od 16°C do 30°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 34%.

Początek trasy: Jasło

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,52 km

Czas trwania marszu: 38 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 189 m

Siwejka poleca tę trasę

Krótka trasa idealna na początek. Niewielkie różnice wysokości powodują, że niemal każdy z łatwością ją pokona. Tradycyjnie ruszamy z Siwejki, najpierw 1300 m w stronę centrum Ropek szlakiem czerwonym do rozdroża w centrum wsi. Tam kierujemy się za znakami żółtymi w prawo. Najpierw przez potok, potem nieco stromiej do góry do utwardzonego placu przygotowanego na zwózkę drewna. W tym miejscu porzucamy szlak żółty i ruszamy łagodnie drogą w prawo. Gdy na Twoim smartwatchu pokaże się 3 km skręcamy z tej drogi w prawo stromo w dół ścieżką leśną. Po 300 metrach dołanszamy się do szlaku czerwonego którym kierujemy się w drogę powrotną w dół Ropek.

Nawiguj