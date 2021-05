Trener Apklan Resovii Radosław Mroczkowski: Daliśmy dzisiaj rywalom dwa prezenty

Coach resoviaków był rozczarowany sposobem utraty dwóch goli przez swój zespół. - Daliśmy rywalom dwa prezenty - przyznał Mroczkowski. - Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, bo w środę graliśmy mecz i potrafiliśmy zdobyć punkt na wyjeździe, a przy tym też racjonalnie się bronić - dodał.

- Mecz rozpoczęliśmy tak, jak chcieliśmy, ale mam wrażenie, że od tego momentu graliśmy jak byśmy byli zadowoleni, że mamy wynik i wygramy to spotkanie - mówił po meczu trener Apklan Resovii Radosław Mroczkowski.

W przerwie Radosław Mroczkowski zmienił aż trzech graczy. - Szukaliśmy innego ustawienia, ale nic to nie zmieniło - nie ukrywał po spotkaniu. - Być może taki mecz nam się przytrafił. Przestrzegałem zawodników przed tym, żeby nie myśleli, że to już jest koniec, że osiągnęliśmy cel, bo do tego jest jeszcze daleko - dodał.