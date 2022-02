Trwa nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

- Od 1 stycznia Zakład przyjmuje wnioski o świadczenie „500 plus” na nowo narodzone dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja - wyjaśnia Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy w województwie podkarpackim. - Zaznaczam, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. W tej sytuacji jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r.