Turniej FC24, czyli kopali piłkę... wirtualnie. Były emocje w Pustkowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Do rywalizacji przystąpiły 64 osoby. Uczestnicy zmagań podzieleni zostali na dwie grupy - każdej przydzielono osobną salę z konsolą Play Station 5 podłączoną do projektora. Reguły były proste: gracze rozgrywali 10-minutowe mecze jeden na jednego. Zwycięzca przechodził do kolejnego etapu - na zasadach drabinki pucharowej.

Podczas turnieju można było grać wybraną drużyną dostępną w FC24 (z wyłączeniem tych ze specjalnymi kartami), z każdej ligi i dowolnego kraju. Dla zachowania równych szans sterowanie własnym, samodzielnie stworzonym teamem nie było możliwe - uczestnik mógł jedynie wybrać odpowiadającą mu taktykę oraz ustawienie.

Emocji nie brakowało. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo.