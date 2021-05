Tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn. Napadli na salony gier w Rzeszowie, jeden z nich przystawił ofiarze nóż

W biały dzień wtargnęli do salonu gier przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie, jeden z nich wyciągnął pracownika salonu zza lady, przewrócił na ziemie i grożąc nożem, zażądał do niego pieniędzy. W tym czasie jego kolega wyłamał kasetkę jednego z automatów, ale ta okazała się pusta. Ostatecznie ukradli zaledwie ok. 200 zł, jakie znajdowały się w kasecie pod ladą.

Kiedy zaalarmowana policja ustalała na miejscu przebieg i okoliczności wydarzeń, ci sami mężczyźni dokonali rabunku w salonie gier przy ul. Grottgera. Obezwładnili siłą pracującą tam kobietę, ukradli jej portfel z dokumentami oraz 2 tys. zł prywatnych i firmowych pieniędzy. I klucze do lokalu, w którym – po wyjściu – zamknęli pracownicę salonu.