Uniwersytet Rzeszowski dostał prawie 10 milionów złotych na badania służące leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów

Nabór wniosków do konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii trwał od 5 maja do 30 czerwca. Wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości ponad 220 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26.

- Nasz zespół przeprowadzi innowacyjne badanie kliniczne, którego efektem będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych oraz tzw. podwójnego i uzależnienia, czyli uzależnienia od elektronicznych i tradycyjnych papierosów.

Jeśli badanie zakończy się sukcesem, jego wyniki będą pierwszymi na świecie naukowymi dowodami, na podstawie których może zostać zarejestrowany pierwszy lek pomagający osobom uzależnionym od elektronicznych papierosów. Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie.

Prof. Piotr Tutka Archiwum UR

Prof. Piotr Tutka to wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Kierownik Laboratorium Badań Innowacyjnych Centrum Badan Innowacyjnych UR. Profesor National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales w Sydney. Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Ekspert w dziedzinie neurofarmakologii, farmakologii klinicznej i uzależnienia od tytoniu. Czynny klinicysta, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Autor i współautor przełomowych publikacji na temat antynikotynowego potencjału cytyzyny, a także metabolizmu nikotyny. Stypendysta naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, Instytutu Farmakologii Mario Negri w Mediolanie i Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Zdobywca wielu krajowych i międzynarodowych nagród naukowych m.in. Merck Sharp & Dohme International Award in Clinical Pharmacology. Konsultant międzynarodowych badań klinicznych. Wykładowca wielu uczelni medycznych w Polsce i na świecie. Współwłaściciel dwóch patentów. Popularyzator działań służących zapobieganiu i leczeniu uzależnień.