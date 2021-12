Via Carpatia. Otwarto nowe odcinki drogi ekspresowej S19. Teraz z Rzeszowa do Lublina dojedziemy szybciej [ZDJĘCIA] Konrad Karaś

Jarosław Kaczyński: Dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 mld euro, żeby z Międzymorza stworzyć pewną całość i ta droga jest elementem tego całego planu, dlatego powinna ona nosić imię Lecha Kaczyńskiego Twitter/PiS Zobacz galerię (14 zdjęć)

Dziś zostały oddane do ruchu cztery odcinki S19 z terenu województwa lubelskiego. Łącznie to 47 kilometrów trasy ekspresowej - od Janowa Lubelskiego do Kraśnika i od Niedrzwicy Dużej do Lublina. Do 2026 roku ma z kolei zostać zrealizowany odcinek między Barwinkiem a Duklą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tej trasy.