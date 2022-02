W 2021 roku przybyło bankructw osób prywatnych. Na Podkarpaciu było ich blisko 650 Norbert Ziętal

W 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18 205 osób. Tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to wzrost o 39,14 proc. w stosunku do 2020 r.