W czwartek reprezentacja Polski U20 gra z Niemcami w Rzeszowie. Stadion będzie pełny

Reprezentacja Polski od poniedziałku jest w Woli Chorzelowskiej, gdzie odbywa się zgrupowanie naszych piłkarzy. Kadra U20 ma za sobą pierwsze treningi i bardzo intensywnie przygotowuje się do starcia z Niemcami. Trener naszej drużyny Miłosz Stępiński powołał na to spotkanie 23 zawodników, w tym m.in. Bartłomieja Eizencharta z Apklan Resovii oraz trzech graczy rodem z Podkarpacia, którzy wywodzą się ze szkółek Beniaminka i Karpat Krosno, to: bramkarz Kacper Bieszczad (obecnie Zagłębie Lubin) oraz Karol Knapp (Cracovia) i Gabriel Kobylak (Puszcza Niepołomice). W kadrze są też zawodnicy z drużyn zagranicznych, jak choćby Marcel Lotka (Hertha Berlin), Kacper Łopata (Sheffield United) oraz Patryk Peda (SPAL Ferrara).

Czwartkowy mecz, który rozpocznie się o godzinie 18 odbędzie się w ramach rozgrywek Elite League U20, zwanym też Turniejem Ośmiu Narodów. W obecnej edycji biało-czerwoni zagrali dwa mecze. W pierwszym ulegli Włochom 0:2, a w drugim zremisowali z Portugalią 0:0. Niemcy z kolei pokonali Czechów 2:0.