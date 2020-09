W czynie społecznym budują drogę w Wysokiej Głogowskiej. Gmina Głogów Małopolski miała dostarczyć materiały, póki co ich nie ma

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o mieszkańcach Wysokiej Głogowskiej, którzy od lat czekają na lepszą drogę do przysiółka Zapole. Postanowili w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i sami zaczęli budować dojazd do swoich domów. Poprosili burmistrza gminy Głogów Małopolski o pomoc w postaci kamienia do utwardzenia drogi. Burmistrz się zgodził, jednak mieszkańcy skarżą się, że kamienia dalej nie ma. Kiedy dostaną materiał do dalszych prac?

Zapole to przysiółek miejscowości Wysoka Głogowska. Od reszty wsi oddalony jest o ok. 2 km, a mieszkańcy do tej pory używali do dojazdu polnej drogi. Niestety, ta jest w dość kiepskim stanie i zdarzały się sytuacje, podczas których mieszkańcy Zapola byli całkowicie odcięci od świata. - W święta wielkanocne 2018 roku byliśmy pozostawieni sami sobie, bez wyjazdu z domu. Ściągnęliśmy wtedy telewizję, pan burmistrz wysłał koparki, był program w Interwencji. Mówił, że jest to 2 km i musi pozyskać środki zewnętrzne. Interweniowaliśmy u posłów, byliśmy kilka razy u pani wojewody, pisaliśmy pisma – opisuje mieszkaniec Zapola.

Walka o lepszą drogę trwa już od kilku lat, póki co niestety bezskutecznie. Burmistrz gminy Głogów Małopolski miał w tym roku plan, aby wybudować mieszkańcom Zapola znacznie wygodniejszą drogę, która łączyła by ich z resztą miejscowości. Niestety, projekt drogi musiał zostać przesunięty na następny rok.

Jak tłumaczy burmistrz Głogowa Małopolskiego, Pawł Baj, pieniądze "odłożone" na drogę przepadły przez epidemię koronawirusa. Gmina musiała wydać bardzo dużo na środki dezynfekujące. Nie mogli się doczekać drogi. Wzięli sprawy w swoje ręce Mieszkańcy Zapola mieli dość czekania i postanowili, że własnymi siłami zorganizują sobie alternatywną drogę. Wiązało się to również z remontem mostu na powiatowej drodze, wyznaczony przez gminę i powiat objazd jest niekorzystny dla mieszkańców przysiółka, zwłaszcza tych, którzy pracują w strefie ekonomicznej w Jasionce. Droga, którą teraz robią, prowadzi bezpośrednio w kierunku Stobiernej i leży na terenie dwóch gmin: Głogów Młp. i Trzebownisko.

W czynie społecznym od około tygodnia mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej rozrzucają kamień i w ten sposób utwardzają drogę. Jak powiedzieli, gmina Trzebownisko zrobiła ok. kilometra drogi oraz podarowała 50 ton kamienia do utwardzenia pozostałej części. Potrzeba jednak więcej materiału, żeby droga stała się całkowicie przejezdna i bezpieczniejsza.

Burmistrz: mieszkańcy Zapola nie wiedzą, która droga jest dla nich najważniejsza Również burmistrz Głogowa Małopolskiego obiecał, że dostarczy potrzebne do remontu materiały. Jak powiedział ostatnio Nowinom, miało się to stać jeszcze w ubiegłym tygodniu. Jednak ten plan nie doszedł do skutku.

- Niestety minął tydzień, i dalej nic z obietnic pana burmistrza. Mówił w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, że do końca tygodnia mieszkańcy Zapola będą mieli kamień i niezbędny sprzęt do naprawy drogi! - skarży się jeden z mieszkańców Zapola. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbyło się spotkanie rady sołeckiej, na którym pojawił się również burmistrz Paweł Baj. Postanowiliśmy sprawdzić, co wynikło ze spotkania i czy mieszkańcy faktycznie dostaną to, co zostało im obiecane. - Nie dostaliśmy jeszcze kamienia, ale byliśmy na zebraniu i pan burmistrz obiecał trzy zestawy kamienia. Było bardzo ostro, absolutnie pan burmistrz nie chciał, powiedział, żebyśmy się zastanowili, którą drogę chcemy. Ta droga to ciąg dalszy drogi z Wysokiej i nasze dzieci chodzą tą drogą do szkoły w Stobiernej, bo mają tam bliżej - opisuje mieszkanka Zapola w Wysokiej Głogowskiej.

Mieszkańcy Zapola są zadowoleni, że burmistrz chce pomóc, jednak martwi ich, że nie wiedzą, kiedy dostaną kamień do utwardzania. Postanowiliśmy porozmawiać z burmistrzem i zapytać, kiedy będzie dostawa materiału do utwardzenia.

- Nie ma problemu z dostarczeniem kamienia, gmina ma podpisaną umowę z firmą na dowóz materiału. Jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, dowieziemy tłuczeń we skazane przez panią sołtys miejsce celem rozłożenia go na drodze na Zapole w Wysokiej Głogowskiej - zapewnia Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego. Zwraca też uwagę na to, że na spotkaniu zapytał wyraźnie zebrane tam osoby, która droga do przysiółka jest według nich najbardziej potrzebna. Taka forma pomocy mieszkańcom wynika z tego, że, jak twierdzi burmistrz, nie byli oni w stanie odpowiedzieć na jego pytanie.

- Prosiłem aby mieszkańcy wskazali drogę, która jest dla nich priorytetowa na Zapole. Z uwagi na to, że nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, postanowiłem o przekazaniu trzech „patelni - samochodów” tłucznia dla mieszkańców przysiółka Zapole oraz koparki celem rozwiezienia materiału - tłumaczy Paweł Baj.

Droga w Wysokiej Głogowskiej: potrzeba więcej kamienia! Droga z Zapola w kierunku Stobiernej jest sukcesywnie utwardzana. Zapytaliśmy mieszkańców, czy kamień, który dostarczy gmina Głogów Małopolski wystarczy do zrobienia całości. Niestety, nadal będzie to zbyt mało materiału, by trasa stałą się całkowicie wygodną formą dojazdu dla mieszkańców. - Otrzymaliśmy dwa zestawy kamienia od prywatnych sponsorów z Głogowa Młp. i Huciska. Czekamy na resztę i mamy nadzieję, że to co było powiedziane się ziści - mówi mieszkaniec Zapola.

I dodaje, że uruchomiona została nawet zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Cel: 20 tys. zł. W chwili pisania artykułu udało się zebrać prawie 5,5 tys. zł, do końca pozostało 23 dni. - Mimo wielu zapewnień m.in ze strony władz gminy droga ta nie została ofosowana i trwale utwardzona, mieszkańcy muszą zmagać się z trudami dojazdu do swoich posesji. Walczymy z tym od lat. Nie mamy do nikogo pretensji. Jednak nie możemy już dłużej czekać. Chcemy żyć normalnie - czytamy w opisie zbiórki na stronie zrzutka.pl.

