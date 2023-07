W górach czasem brakuje rozwagi i myślenia. Turystom towarzyszy brawura i nieodpowiedzialne zachowanie

- Kiedy dziewczynka poczuła się zbyt zmęczona, aby iść dalej szlakiem czerwonym, jak planował ojciec, poprosiła, że chciałaby wrócić do schroniska w Wetlinie, gdzie mieszkali. Wówczas ojciec polecił jej, by sama zeszła ze szczytu, a następnie znalazła sobie jakiś transport do Wetliny. Sam zaś poszedł z młodszymi dziećmi dalej wcześniej zaplanowaną trasą - mówiła nam w środę asp. szt. Katarzyna Fechner, oficer prasowy KPP w Lesku.

- Bieszczady to wcale nie są takie niegroźne góry. Dzieci absolutnie same nie mogą się poruszać po tych szlakach - zauważa podkreśla rzecznik leskiej policji.

Alkohol i góry? Wydawałoby się, że nikt rozsądny takiego mariażu nie bierze pod uwagę. A jednak ratownicy zwracają uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. - Niestety, podziwianie widoków to nie jedyna rozrywka górskich wycieczkowiczów - ubolewał w rozmowie z Nowinami Krzysztof Szczurek, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Wspominał jedną z nich. - To była zima. Grupka kilku osób wędrowała po Bieszczadach, po drodze popijając alkohol. Jeden z mężczyzn w pewnej chwili się odłączył. Towarzysze nie mogli go odszukać. Był już w stanie krańcowego wychłodzenia, gdy go w końcu odnaleziono.

Akcja, która szczególnie utkwiła w pamięci obecnego szefa bieszczadzkich goprowców, miała miejsce wiele lat temu. Pięcioro turystów, urządziło sobie imprezę w okolicy Przełęczy Orłowicza. Później postanowili na własną rękę wracać do Wetliny. Rozeszli się po połoninie. Zaalarmowano goprowców, szukali całej piątki. Odnaleźli się wszyscy, poza jednym z mężczyzn. Gdy go znaleźli, 50-latek był w stanie hipotermii. Nie przeżył.