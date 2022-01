W Hyżnem koło Rzeszowa ktoś celowo uszkadza sprzęt do odśnieżania. "To przechodzi ludzkie pojęcie i nie ma tu mowy o żadnym przypadku"

W ostatni czwartek podczas odśnieżania gminnych dróg, trzy z czterech ciągników zostały unieruchomione na kilka godzin, ponieważ złapały przysłowiową gumę. Okazało się, że w jednym z kół wbity był domowej roboty szpikulec skonstruowany do celowego przebicia opony.

Swojej irytacji z celowego niszczenia mienia publicznego nie krył we wpisie na jednym z mediów społecznościowych Marcin Warchoł dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem.

- Często dziwicie się Państwo dzwoniąc do Zakładu, dlaczego w terenie jeździ tylko część sprzętu. W dniu dzisiejszym 3 przebite opony, które unieruchomiły sprzęty na kilka godzin. Gwoździe i wkręty wbite w opony to nasz traf. Winna zwykła nieuwaga kogoś, kto takie rzeczy zostawił na drodze lub nieumyślnie wyrzucił. Tak domniemaliśmy się. To, co dzisiaj wyciągnęliśmy z jednej z opon przechodzi ludzkie pojęcie i nie ma tu mowy o żadnym przypadku.