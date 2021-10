W Krośnie sezon 2021 został już w pełni rozliczony. Cellfast Wilki są gotowe do procesu licencyjnego

– Tegoroczne rozgrywki były dla nas bardzo długie i wyczerpujące. Rozegraliśmy aż osiemnaście meczów ligowych. W Krośnie odbyło się również sporo innych imprez pozaligowych. To wszystko pociągało za sobą duże wyzwanie organizacyjne i finansowe. Ostatnie spotkanie miało miejsce dopiero 3. października. Sezon był tym samym niezwykle intensywny i emocjonujący. Osiągnęliśmy wicemistrzostwo eWinner 1. Ligi. Dosłownie otarliśmy się o awans do PGE Ekstraligi - komentuje na stronie internetowej Cellfast Wilków prezes Grzegorz Leśniak.

- To największy sukces w historii krośnieńskiego żużla. Jednocześnie zawsze bardzo szczegółowo planowaliśmy i realizowaliśmy zadania budżetowe. W klubie nie ma nieuregulowanej faktury. W żużlu to wielka sprawa bowiem ta dyscyplina jest wyjątkowo trudna do szczegółowego zaplanowania i rozliczenia. Szczegółowa analiza każdego kroku pozwoliła zamknąć sezon bez jakichkolwiek zaległości – podkreśla prezes Leśniak.