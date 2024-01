W lutym w Tarnobrzegu ruszy proces pary w sprawie katowania i gwałcenia 2,5-letniego chłopca

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w połowie grudnia 2023. Jak poinformował w środę PAP rzecznik tarnobrzeskiego sądu okręgowego sędzia Marek Nowak, sąd wyznaczył już kilka terminów rozpraw. Pierwsza, rozpoczynająca proces, ma się odbyć 29 lutego. Kolejne zostały wyznaczone na 21 marca oraz 4 i 25 kwietnia.

23-letnia Oksana P. odpowie za pomocnictwo swojemu partnerowi 26-letniemu Vitalijowi S. w fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad jej dzieckiem, a także pomocnictwo w gwałceniu dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Za zarzucane czyny grozi jej kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności.

W środę, 5 października 2022 r., po południu konkubent matki zawiózł taksówką będące w stanie krytycznym dziecko do szpitala w Stalowej Woli. Później dziecko przetransportowano do szpitala w Rzeszowie. Lekarze widząc stan malca, powiadomili policję.

- Sąd Rejonowy w Stalowej Woli nie miał żadnych wątpliwości, że wobec mężczyzny należy stosować środek izolacyjny i przed południem aresztował go tymczasowo na trzy miesiące - mówił sędzia Marek Nowak, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i podległych mu sądów rejonowych.

Następnie oboje usłyszeli zarzuty i decyzją sądu, na wniosek prokuratury, trafili do aresztów, gdzie nadal przebywają.

Oboje przebywali na obserwacjach w różnych terminach – jej obserwacja zaczęła się w połowie maja br., jego - cztery tygodnie później, po zakończeniu obserwacji Oksany. Chodziło bowiem o to, żeby podejrzani nie stykali się ze sobą, nie kontaktowali.

Po obserwacjach biegli psychiatrzy i psycholog w przesłanej do prokuratury opinii uznali, że podejrzani są poczytalni i mogą uczestniczyć w czynnościach postępowania przygotowawczego i stawać przed sądem oraz że mogą odbywać karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego.

Natomiast według biegłego seksuologa 26-letni Vitalij S. ma zaburzenia preferencji seksualnych. U matki chłopczyka biegły nie stwierdził takich zaburzeń.

Prokuratura ze względu na rodzaj sprawy nie udzielała szczegółowych informacji w tej sprawie, dotyczących m.in. charakteru i rodzaju zaburzeń Vitalija S. Nie podawała także szczegółów dotyczących obrażeń ciała doznanych przez Danyla ze względu na ich drastyczność.

Danylo wraz z matką i jej konkubentem mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w Stalowej Woli.

Jak opisywaliśmy na łamach Nowin, 2,5-latek został przetransportowany do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie, gdzie przez kilka tygodni przebywał w stanie śpiączki farmakologicznej na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Jego stan był krytyczny. Stwierdzono w jego głowie krwiaka przymózgowego, dlatego Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną ratującą życie. Pod koniec listopada stan chłopca poprawił się na tyle, że można było odłączyć rządzenia i chłopiec oddycha samodzielnie. Niestety, to jedyne optymistyczne informacje. Stan jego zdrowia jest nadal skrajnie ciężki i nie ma z nim żadnego kontaktu. Według lekarzy chłopiec najprawdopodobniej do końca życia będzie żył z dużą niepełnosprawnością