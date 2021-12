W niedzielę na Podpromiu starcie zawiedzionych. Siatkarze Asseco Resovii zagrają z Treflem Gdańsk. Jaką Resovię tym razem zobaczą kibice?

Trefl miał ostatnio chrapkę na ogranie PGE Skry Bełchatów, ale dostał prztyczka w nos i poniósł siódmą porażkę. Na dodatek czwarty raz z rzędu przegrał 0:3. Mający markotne miny gdańszczanie z siedmioma punktami zajmują dopiero jedenastą lokatę. Jest tam jakiś kryzys, ale to zmartwienie klubu znad Bałtyku.

W Rzeszowie też mają kłopoty. Asseco Resovia przegrała w kiepskim stylu z LUK Lublin 1:3. Znów było „falowanie i spadnie”. Przymierzani do podium resoviacy więcej razy schodzili z boiska pokonani (5) niż jako zwycięzcy (4). To nie tak miało być. Nie tak być powinno. Przede wszystkim gra musi być zdecydowanie lepsza. Musi być radość z gry. Jednego i drugiego było za mało. Trybuny na Podpromiu zaświeciły na niebiesko od pustych miejsc. Zwycięstwo z Treflem jest obowiązkiem.

- Próbujemy, mocno trenujemy, aby grać lepiej i wygrywać każdy mecz, jednak na tę chwilę musimy przetrwać przez te słabsze momenty, by pod koniec sezonu wyjść jeszcze mocniejsi - mówi Nicolas Szerszeń, przyjmujący rzeszowskiej drużyny.