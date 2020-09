W Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie rusza śledztwo w sprawie policjanta, który miał fotografować miejsca intymne klientki E.Leclerc

- Kobieta była w jednej z alejek sklepowych z wodą mineralną i napojami. Kiedy wybierała interesujący ją produkt, 34-latek podszedł do niej, uklęknął i na wysokości kolan włożył jej pod sukienkę telefon i wyglądało na to, że miał robić jej tam zdjęcia

Jak doszło do całej tej sytuacji?

- relacjonuje prokurator Król.

O tym, co wydarzyło się dalej, wiemy z listu, który napisał mąż kobiety do naszej redakcji. On i ochrona obezwładnili mężczyznę i wezwali policję. Erotoman okazał się policjantem jednej z rzeszowskiej komendy.