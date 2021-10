W Rzeszowie powstaje nowy market sieci Kaufland. W budynku po sklepie Castorama na al. Rejtana. Wiemy, kiedy otwarcie Marcin Piecyk

Sklep francuskiej sieci Castorama przeniósł swoją lokalizację w Rzeszowie z al. Rejtana na al. Powstańców Warszawy (do budynku po Tesco) w kwietniu tego roku. Już wtedy pojawiały się pytania, co może powstać w pustym lokalu. Udało nam się dowiedzieć, że będzie to kolejny market niemieckiej sieci Kaufland. Wiemy też, kiedy firma planuje otwarcie sklepu.