W Ulanowie odsłonięto pomnik upamiętniający 1500 ofiar Holokaustu

Pamięć o społeczności żydowskiej w Ulanowie

Przed II wojną światową w Ulanowie mieszkało 1300 Żydów, co stanowiło 45% ówczesnej populacji miasta. 4 października 1942 roku, niemieckie siły okupacyjne zmusiły tych mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Wielu z nich zostało rozstrzelanych na miejscu, a pozostali zostali deportowani do obozów zagłady, głównie do Treblinki.