W Wołosatem odsłonięto pomnik poświęcony Ludziom Wolności i Solidarności z Bieszczad [ZDJĘCIA]

- Pomnik przedstawia uskrzydlone wrota, stanowiące bramę do wolności, przez które widać Tarnicę. Pomnik wykonany jest z naturalnych materiałów - drzewa dębowego- i wkomponowuje się w krajobraz. Jest to konstrukcja nawiązująca do sztuki budowlanej Bieszczadów. Idea tego pomnika ma wielowymiarową symbolikę. Jest to wymiar historyczny i egzystencjalny. Poświęcony jest ludziom walczącym o wolność w czasach PRL i stanowi symbol Bieszczadów jako krainy wolności