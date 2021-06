Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej pod wrażeniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Trwają przygotowania do nowelizacji ustawy "Za życiem". Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt i Paweł Wdówik w Jarosławiu, bezpośrednio od zainteresowanych, zbierali informacje o tym, jakie zmiany należy wprowadzić w przepisach dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne.

Wiceministrowie Anna Schmidt (pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania) oraz Paweł Wdówik (pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych) podczas dwudniowej wizyty w Jarosławiu odwiedzili różne placówki prowadzone przez jarosławskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Byli pod wrażeniem opieki i sposobu podejścia do niepełnosprawnych i ich rodzin. - To, co zauważam, to jak bardzo podmiotowo (partnersko, z szacunkiem) traktowane są osoby niepełnosprawne w placówkach jarosławskiego koło PSONI. To bardzo ważne, gdyż buduje poczucie w nich przekonania, że są takimi samymi obywatelami. Tutaj w Jarosławiu ci ludzie mówią swoim głosem. Nie ma tak, że kierownik placówki wie lepiej. Osoby z niepełnosprawnością się wypowiadają, mówią o swoich problemach, potrzebach, życiu - mówi P. Wdówik. Podczas rozmów w Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka jarosławskiego PSONI zebrał wiele informacji o tym, co należy poprawić w ustawie "Za życiem", o jakie elementy ją uzupełnić. Wzruszające było spotkania z panią Magdaleną, mamą nieco ponad rocznej Rity. Dziecko jest niepełnosprawne, cierpi na wiele schorzeń. Pani Magdalena opowiadała o opiece szpitalnej podczas porodu i później.

- Najgorsze, co rodzic niepełnosprawnego dziecka może usłyszeć od lekarza w szpitalu to "bez zmian, jak coś się zmieni, to poinformujemy" - mówi pani Magdalena. Wskazywała, że matki rodzących się, niepełnosprawnych dzieci, często są pozostawione same sobie.

- To bardzo ważna wizyta. Dzięki spotkaniom z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, ale również z osobami dorosłymi, z self - adwokatami, którzy sami mówią o swoich niepełnosprawnościach, o tym jak na co dzień borykają się ze swoimi schorzeniami, dają nam asumpt, bodziec do działania, aby zmieniać polskie prawo w tym zakresie i doskonalić opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami - twierdzi wiceminister Schmidt.

- Chcieliśmy pokazać ministrowi Wdówikowi jak w Jarosławiu działają ośrodki, organizacje pozarządowe, które oferują szeroką gamę opieki na każdym etapie życia. Począwszy od momentu urodzenia maluszka, poprzez mieszkania chronione dla osób

z niepełnosprawnościami, aż po opiekę nad seniorami - dodaje A. Schmidt, posłanka z Jarosławia. - To, co się dzieje w Jarosławiu, w zakresie wsparcia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi i rodzinami z takimi osobami, to naprawdę bije na głowę niejedno, duże miasto - podsumował wiceminister Wdówik.

