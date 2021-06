Więcej chętnych po paszporty. Mieszkańcy będą przyjmowani także w soboty, a we wtorki punkty paszportowe mają pracować dłużej

Play of Battle stworzy polską hiperrealistyczną grę strategiczną. Dla kogo ma powstać?

- To gra dla sympatyków gier komputerowych, ale chcemy, by także przedstawiciele wojska mówili, że warto w nią grać. Chcemy, by politycy zapoznawali się z nią, by pojąć pole manewru, jakie mają w realnym świecie - mówi w Oneciedr Jacek Bartosiak, który także pracuje przy projekcie firmy Play of Battle.