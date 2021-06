Tylko do 2 sierpnia można wyrobić dowód osobisty przez Internet. Później trzeba będzie pójść do urzędu

- Jesteś jedną z prawie 300 tys. osób, którym w czerwcu lub lipcu kończy się ważność dowodu? A może jedną z ponad 65 tys. które w tym i kolejnym miesiącu skończą 18 lat? Wniosek o nowy dowód osobisty złóż przez internet. Od 2 sierpnia będzie inaczej - twierdzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przez kilka ostatnich lat byliśmy przyzwyczajeni, że co jakiś czas, któraś z usług urzędniczych była przenoszona do Internetu, a my nie musieliśmy już chodzić do urzędu. Dlaczego teraz będziemy jednak musieli osobiście stawić się w urzędzie?

2 sierpnia w życie wejdą w Polsce przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, co do wzorów dokumentów. Nowy dowód osobisty będzie zawierał nasz elektroniczny odcisk palca oraz odręczny podpis. Ten pierwszy będzie przechowywany w formie elektronicznej w dowodzie, drugi w graficznej.