Więcej wypadków przy pracy, aż 19 zdarzeń śmiertelnych na Podkarpaciu w tym roku. Jak można ich unikać Józef Lonczak

Tylko od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia br. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zgłoszono w sumie 103 zdarzenia wypadkowe. To blisko dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie 2020 r. kiedy (w ciągu pierwszych czterech miesięcy ub.r.) zgłoszono do OIP w Rzeszowie 51 zdarzeń wypadkowych.