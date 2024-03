Wielki sukces jasielskiego zespołu szkół. Dostanie 20 tysięcy euro!

- Projekty zgłoszone do konkursu, musiały rozwijać kształcenie ogólne, zawodowe i techniczne za pomocą dowolnych środków, takich jak: wyposażenia laboratorium, zakup określonego sprzętu, tworzenie specjalistycznych zajęć, oferowanie stypendiów dla uczniów, organizowanie staży itp. - informuje Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Łącznie na dotacje dla rywalizujących w konkursie szkół organizatorzy przeznaczyli 100 tysięcy euro. Pieniądze mogły otrzymać tylko trzy szkoły z każdego kraju. W Polsce aż dwie przyznano placówkom działającym w ramach Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle - po 10 tys. euro otrzymały IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi oraz Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzięki uzyskanemu wsparciu pierwsza zrealizuje projekt pt. „ Build and program your future” autorstwa nauczyciela Wincentego Skwarka, druga - projekt pt. „Become a master of product photography” przygotowany przez nauczycielkę Joannę Majewską.