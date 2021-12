Wilki zagryzły psa w Babicach w powiecie przemyskim. Mieszkaniec: Następny będzie człowiek? [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

- Wilki wyciągnęły mojego psa z budy i porzuciły 100 metrów dalej. Działo się to w nocy, kilka metrów od drzwi wejściowych do domu. Wilki trzeba uśpić i wywieźć w Bieszczady, aby nie doszło do tragedii - mówi rozgoryczony mieszkaniec Babic w gm. Krzywcza niedaleko Przemyśla.