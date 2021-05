Wisłok Wiśniowa wygrał drugi z rzędu mecz, Igloopol Dębica drugi przegrał

Mecz początkowo miał się odbyć w niedzielę, ale gospodarze z wyprzedzeniem przełożyli go jednak na sobotę, to dla niektórych graczy z Dębicy okazało się sporym problemem i sprawiło, że Igloopol przyjechał do Wiśniowej bez kilku ważnych zawodników, których zatrzymały sprawy osobiste.

Dębiczanie mieli więcej z gry, próbowali strzałów z dystansu, ale nie przynosiło to skutku. Na 2:0 podwyższył niedługo po przerwie Nowak, strzelając bezpośrednio z rzutu rożnego. Gdy po podaniu Janusa Cyran świetną szarżą minął dwóch obrońców i strzałem z dystansu dał bramkę kontaktową gościom, znów zrobiło się ciekawie. Dębiczanie na nowo się poderwali, ale to gospodarze trafili do bramki. Ligęzka zbyt odważnie wyprowadzał piłkę, miejscowi ją przejęli, poszło prostopadłe podanie do Mariusza Wiktora, a napastnik Wisłoka zrobił to, co do niego należy. Strzałem z 16 metrów trafił do siatki rywali. Po tym ciosie goście się już nie podnieśli.