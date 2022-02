Wisłoka Dębica zremisowała sparing z Unią Tarnów, drugi został przerwany...

W pierwszym sparingu Wisłoka zremisowała z Unią. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył Krzysztof Żmuda. W zespole biało-zielonych pojawił się jeszcze jeden zawodnik testowany.

- To napastnik, jeszcze się mu przyglądamy - poinformował trener Wisłoki Dariusz Kantor.

Pierwotnie biało-zieloni mieli rozegrać jeszcze drugi sparing z Tarnovią, ale został on przerwany, ponieważ jeden z zawodników z Tarnowa nagle zasłabł i padł na murawę.

- Został odwieziony do szpitala, z tego co wiem, to na razie nie odzyskał przytomności - powiedział Dariusz Kantor.