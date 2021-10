Witold Mrozek, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: obsługa podatników w coraz większym stopniu odbywa się zdalnie

- Jesteśmy w trudnym okresie walki z pandemią koronawirusa. Jak w tym roku radzi sobie rzeszowska IAS?

- Mimo trudnego roku, od stycznia do sierpnia 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa przez IAS w Rzeszowie wyniosło ponad 5,3 mld złotych. Największa kwota, bo ponad 2,3 mld zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2,1 mld zł wpływów z podatku od towarów i usług. Obsługa podatników indywidualnych, jak i przedsiębiorców w dużym stopniu odbywa się zdalnie. KAS mocno zaangażowała się w informatyzację spraw podatkowych i nowoczesną analitykę, dlatego coraz rzadziej prosimy podatników o przyjście do urzędu skarbowego. Stajemy się administracją nowoczesną i przyjazną klientowi, który wiele spraw może załatwić z urzędem skarbowym online.

- KAS wdraża wiele zaawansowanych narzędzi informatycznych. Z jakimi efektami?